Опрос SuperJob: стало известно, кто в Нижнем Новгороде работает эффективнее всех

Каждый рабочий день — это битва с дедлайнами, встречами и внезапными задачами. И, судя по свежему опросу сервиса SuperJob, жители Нижнего Новгорода выходят из этого боя победителями чаще, чем можно предположить. Исследование показало: 83% трудоустроенных горожан умудряются закрыть все пункты своего плана до того, как часы пробьют конец смены. Это означает, что для большинства офисов и предприятий день проходит по заранее накатанным рельсам, а не в режиме вечного цейтнота. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Однако оставшиеся 14% респондентов честно признались: суточного лимита времени им категорически не хватает. Причины типичны и знакомы каждому — коллеги, которые отвлекают пустяковыми вопросами, внезапно возникающие «горящие» поручения от руководства или просто объективно завышенный объем задач, который физически невозможно разжевать за восемь часов. Интересно, что женщины демонстрируют чуть более высокий уровень самодисциплины: 86% из них отчитываются о полной реализации задуманного, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 80%. Видимо, умение жонглировать делами сказывается не только в быту, но и в офисе.

Любопытны и социальные маркеры продуктивности. Самые собранные сотрудники — это люди со средним профессиональным образованием (85%), а также те, чей доход колеблется в коридоре от 100 до 150 тысяч рублей (86%). Возможно, именно в этой группе оптимально сочетаются стабильная квалификация и понятная мотивация, позволяющие не распыляться. А вот рекордсменами по эффективности стали pr-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — они в 92% случаев закрывают планку. Близки к ним администраторы и экономисты (по 88%), а также секретари и продавцы (по 85%). Водители, врачи и менеджеры по работе с клиентами держатся чуть скромнее — около 81–82%.

Обратная сторона медали — это те, кому рабочий день чаще кажется коротким. Аналитики замыкают список с показателем 74%, за ними следуют дизайнеры и hr-специалисты (по 76%), а также инженеры, кладовщики и it-шники (77–78%). Их работа, как правило, требует глубокого погружения, частых переключений и творческого поиска, что, видимо, и съедает драгоценное время. В целом же картина обнадеживающая: несмотря на шум и многозадачность, большинство нижегородцев находит способ завершить дела вовремя, а оставшиеся проценты лишь напоминают, что идеальный тайм-менеджмент — это всегда поиск компромисса между планами и реальностью.

Ранее сообщалось, что удобный график 70% опрошенных назвали главным параметром идеальной подработки.