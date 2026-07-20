«Ошибка стоит жизни». Профессор Удавлиев рассказал, что делать при первых симптомах отравления грибами

В преддверии грибного сезона доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с ТАСС напомнил о том, что даже начальные признаки интоксикации после употребления грибов требуют немедленной реакции. Откладывать визит к врачу в такой ситуации недопустимо.

«Если отравление грибами все-таки произошло, не следует игнорировать первые симптомы — тошноту и спазмы — в надежде, что это просто реакция на тяжелую пищу. При отравлении наиболее опасными грибами в первые 6-12 часов человек может чувствовать себя нормально, хотя яд уже поражает клетки печени, поэтому любое промедление критично», — пояснил биолог.

При малейшем подозрении на отравление первоочередное действие — вызов скорой помощи. Диспетчеру нужно сразу назвать вероятную причину плохого самочувствия.

«Такой порядок действий поможет ускорить оказание помощи и позволит бригаде учитывать возможную специфику отравления. До приезда врачей следует пить чистую воду небольшими порциями, чтобы восполнить потерю жидкости при рвоте или диарее», — добавил он.

Вопрос о приеме энтеросорбента и его дозировке следует уточнять только по телефону у диспетчера скорой или дежурного врача.

«Активированный уголь или его аналоги не следует принимать без согласования со специалистом. Прием любых лекарственных средств необходимо обсуждать с врачом», — подчеркнул эксперт.

Также он рекомендовал сохранить остатки грибов или готового блюда из них: эти образцы помогут токсикологам быстрее идентифицировать токсин и назначить адекватную терапию.

Ранее сообщалось о том, что редкий гриб панус уховидный появился в подмосковных лесах Видного.