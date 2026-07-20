В минувшее воскресенье футбольный мир праздновал триумф сборной Испании, завоевавшей Кубок мира на полях США, однако внимание публики оказалось похищено совсем не игроками, а неожиданным вторжением Дональда Трампа в церемонию награждения. Вопреки строгому протоколу FIFA и попыткам представителей организации удержать политика в рамках, американский президент все-таки пробился в ключевой кадр, где победители с восторгом поднимали над головами заветный трофей. Этот эпизод, мгновенно разлетевшийся по интернету, вызвал шквал насмешек и недоумения, оставив зрителей гадать: зачем главе государства понадобилось демонстрировать миру собственное присутствие на чужом празднике?

Свою версию происходящего в беседе с Общественной Службой Новостей представил писатель и общественный деятель Ян Таксюр, который увидел в этом проявление глубоко укорененной в США «американоцентричности». По его словам, система американского воспитания с пеленок внушает гражданам, что любое местное событие — будь то ручеек за окном или рядовой матч — является центром вселенной, а значит, и личность президента должна неизменно находиться в центре внимания. Таксюр иронично сравнил поведение Трампа с шуткой о кайзере Вильгельме II, который хотел быть невестой на всех свадьбах, младенцем на крестинах и покойником на похоронах, подчеркнув, что нынешний хозяин Белого дома органично вписывается в эту гротескную модель.

Он отметил, что за этим поступком стоит не просто личная эксцентричность, а фундаментальная идеология либерализма, ставящая во главу угла индивидуальное «хочу» и превращающая мир в декорацию для обслуживания собственных амбиций. Трамп, по мнению эксперта, просто не выносит, когда кому-то другому достаются овации и кубки, поэтому он воспринимает чужой триумф как личное оскорбление и стремится любыми средствами перетянуть одеяло на себя.

Итог этой выходки оказался предсказуемо печальным для имиджа самого политика и его страны: финал смотрели почти два миллиарда человек по всему миру, и вместо восхищения игрой испанцев зрители обсуждают неуклюжий захват чужой славы. Таксюр резюмирует, что такие кадры наносят серьезный урон репутации США, демонстрируя миру не величие, а откровенное политическое чванство и неуважение к международным нормам и спортивному духу, который должен оставаться вне политической суеты.

Ранее стала известна реакция стадиона на появление главных лиц ФИФА и США.