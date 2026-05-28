ОСК получит от дивидендов ВТБ 93,4 млрд рублей в 2026 году

Объединенная судостроительная корпорация в 2026 году может рассчитывать на 93,4 млрд рублей из государственной казны — именно столько, по оценкам « Ведомостей », составят дивиденды государства по акциям ВТБ за 2025 год. Эти средства направят на развитие ОСК, однако сумма окажется почти в 2,4 раза скромнее прошлогодней.

Механизм финансирования закреплен распоряжением президента № 233-рп от 12 июня 2025 года. Согласно документу, дивиденды, начисленные государству по принадлежащему ему пакету акций ВТБ за 2024–2028 годы, перенаправляются на нужды судостроительной корпорации. В частности, деньги идут на обновление производственных мощностей ее предприятий.

Наблюдательный совет банка 26 мая одобрил рекомендацию по выплатам за 2025 год. Акционерам предлагается направить 9,71 рубля на одну обыкновенную акцию — это 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Сама прибыль ВТБ по МСФО за прошлый год сократилась на 9% по сравнению с 2024 годом и составила 502,1 млрд рублей. Таким образом, общая сумма дивидендов достигнет 125,5 млрд рублей.

Учитывая долю государства в уставном капитале ВТБ в размере 74,45%, казна получит порядка 93,45 млрд рублей. Оставшиеся средства распределят среди прочих инвесторов.