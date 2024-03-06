Организатор торгов (Продавец) — ООО ГКБ, действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11. 23г.

Место приема заявок: ЭТП ООО Интервал-Про: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок– 06.03.2024 г. Дата окончания приема заявок — 18.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 20.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-ик, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвижимое имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Здание, общ. пл. 136,5 кв.м, к/н: 50:08:0050116:489, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Ивановское, СНТ Сокол-2 ВМФ, уч. 25. П.78-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Туманова А. Е. Взыск: ГК АСВ КУ Унифин КБ (АО). Цена: 1 951 288,23р.

2.Кв-ра, общ. пл. 55,7 кв.м, к/н: 50:20:0000000:119501, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 429. П.98-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Марко Т. И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 854 544,80р.

3.Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м, к/н: 50:05:0030161:783, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с. Васильевское, д. 21, кв. 34. П.99-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Сунгаева Л. К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 313 600,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв.м, к/н: 50:05:0070402:2434, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д. 3Б, кв. 38. П.100-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Виденин А. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 798 400,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 68,7 кв.м, к/н: 50:05:0020354:1018, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 1, кв. 31. П.104-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Батурина М С. Взыск: АО Тинькофф банк. Цена: 3 291 114,40р.

6.Кв-ра, общ. пл. 46 кв.м, к/н: 50:58:010403:2617, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 32, кв. 34. П.72-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Усачева Н. И. Взыск: КПК Народный Капитал. Цена: 2 949 600,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвижимое имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 30 кв.м, к/н: 50:53:0010105:2143, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Лыткарино, квартал 7, д. 13, кв. 70. П.33-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Сумник Д. П. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 647 022,40р.

2.Кв-ра, общ. пл. 66,5 кв.м, к/н: 50:53:0010107:786, адрес: МО, Люберецкий р-н, г Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 7. П.30-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Пономарева Ю. А. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 4 495 275,32р.

3.Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв.м, к/н: 50:16:0000000:66458, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова, д. 4, кв. 190. П.7-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Мелихова М В. Взыск: БАНК ВТБ (ПАО). Цена: 2 645 200,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 68,7 кв.м, к/н: 50:26:0100205:1171, адрес: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 28. П.64-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Бужор Ю. Н. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 865 511,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 109,9 кв.м, к/н: 50:20:0000000:109339, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 12, кв. 171. П.90-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Бубякин Н. Ф. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 522 188,90р.

6.Кв-ра, общ. пл. 51,1 кв.м, к/н: 50:13:0060146:5222, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Достоевского, д. 22, кв. 1. П.61-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Кемалов Е. В. Взыск: ПАО АК БАРС Банк. Цена: 3 004 975,76р.

7.Кв-ра, общ. пл. 80 кв.м, к/н: 50:23:0000000:75056, адрес: МО, Раменский р-н, пос. Родники, ул. Б-Учительская, д. 4, кв. 48. П.40-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Залуский А. Н. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена 5 564 440,00р.

8.Кв-ра, общ. пл. 53,6 кв.м, к/н: 50:58:0080202:1266, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Захаркина, д. 11, кв. 69. П.59-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Симаков Н. О. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 668 320,00р.

9.Кв-ра, общ. пл. 30,5 кв.м, с к/н: 50:32:0040252:382, адрес: МО, р-н Серпуховский, п. Пограничный, д. 4, кв. 49. П.96-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Галуев М В. Взыск: АО Тинькофф банк. Цена: 2 102 600,80р.

10. Кв-ра, общ. пл. 66,7 кв.м, к/н: 50:14:0000000:88237, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Победы, д. 50, кв. 2. П.38-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Чернышев Д. С., Чернышева А. Ю. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 652 255,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 57,7 кв.м, к/н: 50:14:0000000:137799, адрес: МО, г. Щелково-3, ул. Жуковского, д. 7, кв. 93. П.39-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Зиннурова В.А., Черногородова М А. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 427 200,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 38 кв.м, к/н: 50:14:0000000:113100, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 5, кв. 256. П.14-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Арамян Р. В. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 3 096 720,00р.

Извещение 3. Залож. арест. недвижимое имущ-во должника ООО Призма. Объекты недвижимости расположены по адресу: МО, Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, ГП-2. Взыскатели: Сечина М В., Атакуев Х.М П.13-ГКБ от 26.01.24. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем уч. № 22, общ. пл. 725 кв.м, к/н: 50:20:0070512:390. Цена: 4 677 720,00р.

2.Зем уч. № 28, общ. пл. 1468 кв.м, к/н: 50:20:0070512:408. Цена: 9 471 040,00р.

3.Зем уч. № 23, общ. пл. 724 кв.м, к/н: 50:20:0070512:407. Цена: 4 670 920,00р.

4.Зем уч. № 19, общ. пл. 1186 кв.м, к/н: 50:20:0070512:393. Цена: 7 652 040,00р.

5.Зем уч. № 21, общ. пл. 725 кв.м, к/н: 50:20:0070512:410. Цена: 4 677 720,00р.

6.Зем уч. № 8, общ. пл. 737 кв.м, к/н: 50:20:0070512:402. Цена: 4 755 240,00р.

7.Зем уч. № 7, общ. пл. 741 кв.м, к/н: 50:20:0070512:396. Цена: 4 781 080,00р.

8.Зем уч. № 18, общ. пл. 1075 кв.м, к/н: 50:20:0070512:398. Цена: 6 936 000,00р.

9.Зем уч. № 17, общ. пл. 1200 кв.м, к/н: 50:20:0070512:392. Цена: 7 742 480,00р.

10.Зем уч. № 16, общ. пл. 1103 кв.м, к/н: 50:20:0070512:391. Цена: 7 116 200,00р.

11.Зем уч. № 15, общ. пл. 1099 кв.м, к/н: 50:20:0070512:399. Цена: 7 090 360,00р.

12.Зем уч. № 14, общ. пл. 1138 кв.м, к/н: 50:20:0070512:403. Цена: 7 341 960,00р.

13.Зем уч. № 13, общ. пл. 1144 кв.м, к/н: 50:20:0070512:395. Цена: 7 380 720,00р.

14.Зем уч. № 11, общ. пл. 1215 кв.м, к/н: 50:20:0070512:405. Цена: 7 839 040,00р.

15.Зем уч. № 10, общ. пл. 1177 кв.м, к/н: 50:20:0070512:404. Цена: 7 593 560,00Р.

16.Зем уч. № 12, общ. пл. 1202 кв.м, к/н: 50:20:0070512:400. Цена: 7 755 400,00р.

Основание проведения торгов — постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) — ООО ГКБ, действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11. 23г.

Место приема заявок: ЭТП РТС- Тендер: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок– 06.03.2024 г. Дата окончания приема заявок — 18.03.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 20.03.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается уч-ик, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвижимое имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 21,2 кв.м, к/н: 50:45:0040203:403, адрес: МО, г. Королёв, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 57. П.103-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Ряднинко Р. Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 791 200,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 57,7 кв.м, к/н: 50:26:0160314:469, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 44, кв. 65. П.105-ГКБ от 21.02.24. Собств.: Шутов А.А., Медведева Ю. Ю. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 8 019 435,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 27,1 кв.м, к/н: 50:14:0040341:1308, адрес: МО, Щелковский р-н, с. п. Медвежье-Озёрское, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д. 1, к. 6, кв. 142. П.80-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Беляйкин С. М Взыск: ООО Бизнес Инвестиции. Цена: 2 624 000,00р.

Извещение 2. Залож. арест. недвижимое имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 60,8 кв.м, к/н: 50:15:0040502:3771, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Реутовская, д. 11, кв. 240. П.95-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Жигульская Е.М, Жигульский Д. А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 871 120,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 33,7 кв.м, к/н: 50:04:0150304:702, адрес: МО, р-н. Дмитровский, д. Капорки, д. 72, кв. 12. П.18-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Алиева Л. В. Взыск: АО Ипотечный Агент Элбинг Столица. Цена: 1 785 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв.м, к/н: 50:22:0050203:4143, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 23, кв. 72. П.35-ГКБ 30.01.24. Собств.: Соловьева Ю. В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 573 846,08р.

4. Зем уч., общ. пл. 510кв.м, к/н: 50:23:0050124:1971, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ганусовское, п. Рылеево, уч. № 96. П.5-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Семенов А. А. Взыск: Новицкий С. И. Цена: 430 865,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 97,6 кв.м, к/н: 50:16:0302007:7211, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 16А, кв. 101. П.6-ГКБ от 26.01.24. Собств.: Якунин В. А. Взыск: АО Азиатско-Тихоокеанский Банк. Цена: 7 751 150,00р.

6. Право треб-я по Договору уступки прав №РА-5/63 на кв-ру-студию, общ. пл. 26,2 кв.м, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Поселковая, д. 5, стр. № кв. 63. П.31-ГКБ от 30.01.24. Собств.: Баранкин В. В. Взыск: ПАО ТрансКапиталБанк. Цена: 80 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 33,1 кв.м, к/н: 50:13:0050418:1265, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 13, корп.3, кв. 431. П.60-ГКБ от 05.02.24. Собств.: Малюта С. В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 570 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.