Основатель «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»

Владелец российской сети медицинских лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию акционеру Роману Мирончику. Об этом рассказало издание «Ведомости» .

О продаже стало известно из писем, разосланным всем сотрудникам, в которых Островский заявил, что продал «Инвитро» Мирончику. В письме он характеризует бизнесмена, как «молодого, активного и амбициозного».

Бизнесмен, выкупивший сеть, руководит большим количеством финансовых компаний. Мирончик возглавил «Инвитро» 20 июля, а совсем недавно основал АО «Холдинговая компания Инвитро».

Известно, что смена руководства никак не скажется на деятельности сети.