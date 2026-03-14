Десять к одному: эксперт рассказал, какие специалисты остались без работы и почему IT-сектор оказался в зоне риска

Декан социологического факультета РГГУ Роман Анисимов в беседе с ТАСС озвучил данные статистики: сегодня на одно открытое в России вакантное место приходится десять активных резюме. Такой дисбаланс, по мнению эксперта, свидетельствует о серьезных структурных изменениях на рынке труда.

«Увеличивается количество резюме на 1 вакансию. В феврале 2026 года индекс (количество активных резюме на количество активных вакансий) составляет 9,6. Год назад в феврале 2025 года он составлял 5,1, то есть мы наблюдаем практически двукратный рост», — сказал Анисимов.

По мнению эксперта, сильнее всего сокращение числа предложений затронуло так называемые поддерживающие сферы. В зоне риска оказались HR-специалисты, стратеги, консультанты, работники отделов закупок и финансовых служб. Анисимов связывает это с политикой оптимизации: бизнес урезает расходы на второстепенные подразделения, сосредоточивая ресурсы на основном производстве.

Не обошли стороной проблемы и IT-сектор, который, по оценке эксперта, в прошлые годы активировался искусственно. Также заметное падение спроса на персонал фиксируется в розничной торговле — здесь свою роль сыграло победное шествие маркетплейсов.

Ученый подчеркивает: нынешняя ситуация — прямое отражение процессов, происходящих в экономике. При этом российский рынок труда подстраивается под них привычным способом. Колеблются зарплаты, меняется продолжительность рабочего дня, трансформируются сами трудовые функции. Однако в целом система сохраняет устойчивость — уровень безработицы в стране остается низким.

«Это основное отличие российского рынка труда от западного, где минимальные изменения экономической ситуации приводят к колебаниям рынка труда», — резюмировал декан.

