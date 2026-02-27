От 48 миллионов до полутора миллиардов: кто покупает самое дорогое жилье в Сочи

Стоимость самого дорогого частного дома, выставленного на продажу в Сочи, достигла 1,7 миллиарда рублей. Уникальный объект расположен в Адлерском районе, в престижном посёлке Красная Поляна. Это двухэтажный монолитный особняк 2025 года постройки площадью 650 квадратных метров на участке в 30 соток. Как отмечают эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр Сочи», монолитная конструкция гарантирует высокую прочность, долговечность, сейсмостойкость и отличную звукоизоляцию .

Интересно, что аналогичное предложение с ценой 1,7 миллиарда рублей уже появлялось на рынке в конце 2025 года — тогда покупателя искали на коттедж площадью 630 квадратных метров .

Однако большинство предложений на рынке частных домов Сочи выглядят гораздо скромнее. Аналитики подсчитали, что средняя цена дома в феврале 2026 года составляет 48,3 миллиона рублей, а стоимость квадратного метра держится на уровне 192,1 тысячи рублей. Для понимания динамики цен, весной 2024 года средний дом можно было приобрести за 34–35 миллионов рублей, при цене «квадрата» около 120 тысяч рублей .

Заметно изменилось и само количество доступных вариантов. Если в апреле 2024 года выбор для покупателей составлял почти 6,7 тысячи домов, то к началу нынешнего года этот показатель сократился более чем в два раза . При этом сверхдорогие объекты, как правило, подолгу задерживаются в базе и существуют обособленно от основного рынка.

Генеральный директор агентства недвижимости Юлия Усачёва пояснила, что такие дома всегда живут по своим правилам. Это единичные предложения с большим участком, крупной площадью и высокой стоимостью входа. Их покупают долго, часто без спешки, и они могут годами оставаться в продаже, просто потому что аналогов у них почти нет .