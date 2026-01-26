От Бурятии до столицы: в России растет сеть конкурентных производителей дронов

Российская отрасль беспилотников сегодня переживает период бурного и разнонаправленного роста. По словам военного эксперта Рустема Клупова, этот путь во многом напоминает советскую практику, когда несколько конструкторских бюро внутри одной отрасли конкурировали друг с другом. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что именно такое здоровое соперничество, а не монополия одного производителя, исторически становилось двигателем прорывов, будь то в авиации или танкостроении. Сегодня аналогичный подход применяется к дронам: новые производства, вроде цеха по сборке FPV-аппаратов «Бургэд» в Бурятии, появляются в разных регионах, создавая ту самую необходимую конкурентную среду. Ключевая задача в этой гонке — найти идеальный баланс между двумя полюсами: массовостью и качеством. Соблазн сделать ставку исключительно на количество может привести к печальным результатам, что наглядно показал негативный опыт кустарного производства. Когда техника собирается в кустарных условиях без единых стандартов, она быстро выходит из строя, не оправдывая вложенных ресурсов и не давая реального преимущества на поле боя. Поэтому параллельное развитие множества технологических линий — это не распыление сил, а стратегия, где конкуренция за заказчика естественным образом отсекает слабые решения и поощряет создание надежных и эффективных моделей.

По мнению эксперта, последствия такого подхода носят комплексный характер. С одной стороны, диверсификация производства укрепляет технологический суверенитет и снижает риски от возможных сбоев на одном предприятии, с другой — внутренняя конкуренция подстегивает инженерную мысль, ведет к удешевлению компонентов и появлению более совершенных и специализированных платформ. В конечном счете, это напрямую влияет на ситуацию в зоне боевых действий, где преимущество получает та сторона, чьи беспилотники не просто многочисленны, но и отличаются живучестью, помехоустойчивостью и точностью.

Он резюмировал, что итогом текущей политики развития станет формирование устойчивой, гибкой и инновационной экосистемы. Она будет способна не только оперативно закрывать потребности в больших объемах, но и постоянно эволюционировать, отвечая на новые вызовы. Таким образом, отказ от поиска единственного «идеального» пути в пользу параллельного развития нескольких направлений — это не хаос, а взвешенная стратегия. Она призвана обеспечить долгосрочное качественное превосходство, где технологическое лидерство будет опираться не на единичный успех, а на прочную, многоуровневую промышленную базу.

