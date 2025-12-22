Гармаев: Бурятия нарастит выпуск многофункциональных «Бургэдов»

В Бурятии предприятия увеличивают производство многофункциональных FPV-дронов под названием «Бургэд». С таким заявлением выступил Денис Гармаев, глава министерства промышленности, торговли и инвестиций республики, как информирует ТАСС .

Как сообщил собеседник агентства, данные беспилотные аппараты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами военнослужащих. Кроме того, компания-производитель выпускает наземные станции управления для них.

«В Бурятии продолжают наращивать выпуск FPV-дронов "Бургэд". Он применяется для разведки, минирования и поражения вражеских объектов, доставки необходимых средств для нужд военнослужащих», — сообщил министр.

Гармаев добавил, что в ближайшее время республика направит новую партию многофункциональных дронов на передовую в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Подольске в дар музею «Подолье» передали трофейный беспилотник-разведчик.