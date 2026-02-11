От веры в быструю победу до многомиллиардных убытков: исповедь топ-менеджера Raiffeisen

Raiffeisen Bank International (RBI), один из крупнейших западных банков, продолжающих деятельность в России, изначально строил свои планы исходя из сценария быстрой победы Москвы в конфликте с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, непосредственно участвовавший в управлении кризисной ситуацией в банке.

По данным агентства, в начале 2022 года руководство RBI рассчитывало, что боевые действия завершатся в короткие сроки, и бизнес быстро вернется к привычному режиму работы. Однако по мере затягивания конфликта стратегия банка кардинально изменилась: на первый план вышли опасения негативной реакции общественности и собственных сотрудников в Европе.

Ключевая роль под санкционным давлением

После введения блокирующих санкций против крупнейших российских банков именно Райффайзенбанк, не попавший под жесткие ограничения, превратился в главный канал валютных переводов из России. Это обстоятельство, как ранее писала Financial Times, привлекло пристальное внимание западных регуляторов.

Несмотря на заявления о намерении сократить российский бизнес, сделанные еще весной 2022 года, реальные шаги банк начал предпринимать только под беспрецедентным давлением США и ЕС. В мае 2024 года Вашингтон прямо пригрозил RBI ограничением доступа к американской финансовой системе, что вынудило банк летом того же года прекратить исходящие долларовые переводы.

Тупик переговоров и судебные блоки

Ключевым препятствием для выхода с российского рынка стала не только позиция западных регуляторов, но и решения российских судов. В сентябре 2024 года суд в Калининградской области по иску компании «Распериа Трейдинг Лимитед» наложил обеспечительные меры, запрещающие сделки с акциями Райффайзенбанка. К январю 2025 года это разбирательство фактически заблокировало любую возможность передачи прав собственности.

Как сообщалось ранее, генеральный директор RBI Йоханн Штробль неоднократно заявлял о продолжении поиска покупателя, однако к апрелю 2025 года, по данным FT, процесс продажи был приостановлен из-за глобальной неопределенности и начала политического диалога Москвы и Вашингтона.

Финансовый результат и спор на €2 млрд

Ситуация усугубилась многомиллиардным судебным иском. Компания Rasperia Trading Limited, чьи европейские активы оказались заблокированы из-за санкций, обвинила структуры RBI в возникших убытках и потребовала компенсации. Российский суд встал на сторону истца, присудив выплату более 2 млрд евро, которые были принудительно списаны со счетов российской «дочки».

Это разбирательство стало главной причиной рекордных убытков RBI по итогам 2025 года. Банк был вынужден создать дополнительные резервы, что привело к чистому убытку в размере €86 млн. Попытки австрийской стороны лоббировать в ЕС разблокировку акций Strabag в качестве компенсации наталкиваются на сопротивление других стран, не желающих создавать прецедент признания российских судебных решений.