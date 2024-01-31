Отель для школьников и студентов начнут возводить в Долгопрудном в этом году

Компания «РосЕвроСити» в этом году приступит к строительству первой очереди комплекса «Физтех-лэнд». Это будет образовательный центр с возможностью комфортного проживания для школьников и студентов МФТИ и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, а также аспирантов, участников конференций и преподавателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IV квартал 2026 года.

А сразу же после этого компания приступит к реализации второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест. Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта в Долгопрудном компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).