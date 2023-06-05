Отголоски коронавируса: названы причины роста инфляции в Европе

Причина растущей инфляции в странах Европы – попытки властей сгладить последствия коронавирусного кризиса. Об этом рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Накануне журналисты РИА «Новости» провели расчеты, согласно которым Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты пошли на спад. Цены снизились на 0,22% годовых.

По словам Перепелицы, основная причина разгона инфляции в Европе – это меры поддержки правительств государств, призванные сгладить негативные последствия коронавирусной инфекции и текущего энергетического кризиса.

«Домохозяйства Европы получают различные субсидии и льготы по компенсации стоимости газа, электроэнергии и так далее. Избыточная ликвидность попадает на европейский рынок, вызывая рост инфляции», — уточнил экономист в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Что касается России, здесь инфляция замедляется благодаря адаптации отечественной экономики к антироссийским санкциям, расширению производства в рамках импортозамещения и развития инфраструктурных проектов.

«Также положительную роль играет эффективная политика Центрального банка России в части валютных ограничений и регулирования ключевой ставки», — подчеркнул Дмитрий Перепелица.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе придется ответить за поставку оружия Украине.