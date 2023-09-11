Открылась регистрация на экспортный форум «Сделано в России»

Открылась регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России». Он пройдет 19-20 октября в Манеже в Москве. Мероприятие направлено на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата в стране.

На форуме соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций. Также на форум приезжают иностранные предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими экспортерами.

Программа мероприятия включает пленарную сессию, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и принять участие в дискуссиях. Отдельное внимание будет уделено программе по страновому продвижению отечественной продукции «Сделано в России».

Также на форуме наградят лучших экспортеров России – победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Принять участие в форуме могут все желающие. Регистрация проводится на официальном сайте форума.