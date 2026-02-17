Кейс «Машеньки»: пекарне в Люберцах помогли «выжить» в новых реалиях после встречи с Путиным

Знаменитая пекарня «Машенька» из Люберец, чью выпечку президент России Владимир Путин попробовал после «прямой линии», продолжит работу. Как передает REGIONS со ссылкой на заявление замглавы Минэкономразвития РФ Татьяну Илюшникову, владелец бизнеса не планирует закрываться и уже прорабатывает варианты адаптации к новым налоговым условиям.

По ее словам, после встречи с собственником пекарни были подсчитаны возможные варианты развития бизнеса, исходя из новых требований налогового законодательства. При этом ни при одной предложенной модели нет отрицательного финансового результата для компании.

У предпринимателя есть производство хлебобулочных и кондитерских изделий и три торговые точки. Одна из них фактически работает как место общественного питания — там стоят столики. Это подпадает под разные коды ОКВЭД и, соответственно, разные налоговые режимы.

Илюшникова уточнила, что для пекарни сейчас рассматриваются прежде всего два базовых сценария. Первый — экспериментальный налоговый режим для общепита по точке со столиками: это дает освобождение от НДС и льготы по страховым взносам, но потребует поднять официальную зарплату сотрудникам до средней по отрасли в Московской области.

Второй вариант — закрепить основной вид деятельности как производство и перейти на упрощенную систему «доходы минус расходы». В этом случае нет жестких требований к уровню зарплат, действует более льготная ставка по страховым взносам, но возникает обязанность платить НДС. Налоговая нагрузка на пекарню вырастет. В министерстве понимают, что бизнесу нужен переходный период для адаптации.

Стоит отметить, что пекарня из Люберец оказалась в центре внимания после обращения предпринимателя Дениса Максимова к президенту Владимиру Путину на прямой линии в декабре прошлого года. Тогда владелец бизнеса заявлял, что якобы собирается закрыть пекарни весной текущего года, объясняя это налоговыми изменениями. До этого долгое время предприниматель работал на патентной системе налогообложения, но порог дохода для применения патента снизился, и Максимов был вынужден переходить на упрощенную систему с НДС.

Проблему публично обсудили на уровне правительства, и ситуация для предпринимателя начала меняться. Вскоре после этого президент поднял вопрос на правительственном совещании, поручив министру экономического развития найти решение. Министр предложил несколько вариантов поддержки, включая освобождение от НДС при соблюдении уровня зарплат, сниженные страховые взносы при изменении кода ОКВЭД, а также региональные льготы.

Администрация городского округа Люберцы, в свою очередь, предложила предпринимателю лучшую точку в городе — в одном из парков — причем на выгодных условиях с компенсацией части затрат на аренду. В январе текущего года Максимов сообщил, что решил расширяться и открыть еще несколько пекарен в Подмосковье. Позже появилась информация о еще бóльшем количестве новых точек.

В одном из интервью Максимов признался, что не ожидал такого развития. Кейс «Машеньки» вызвал широкий резонанс в деловом сообществе. Малый бизнес запустил флешмоб, рассказывая о своих историях в новых налоговых реалиях. Предприниматели указывают на то, что ставка НДС увеличилась, а порог выручки для применения специальных режимов снижается с каждым годом.

Параллельно с решением налоговых вопросов пекарня получила и неожиданный маркетинговый бонус. В январе «Машенька» подготовила сладкие угощения для спецпосланника президента США, который приезжал в Москву на встречу с российским лидером. Кондитеры испекли традиционные американские десерты — маффины с джемами, яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье. Продукцию, не отправленную высокопоставленному гостю, быстро распродали, и владелец пекарни решил ввести американскую выпечку в постоянный ассортимент.

