Отмена ограничений и карта «Мир»: как теперь переводить деньги из России в Белоруссию

Для тех, кому нужно отправить деньги родным или по делам в Белоруссию, 2026 год принес хорошие новости. Ограничения Банка России на зарубежные переводы полностью отменили еще в декабре 2025 года. Теперь, пишет РБК, перевести рубли стало проще, но есть свои нюансы.

Доллары и евро по-прежнему под санкциями, а привычные карты Visa и Mastercard российских банков за границей не работают. Однако карты «Мир» в Белоруссии принимают, и это открывает дорогу нескольким способам переводов.

Самый надежный вариант — идти в банк. «Сбер», Т-банк, ВТБ и другие крупные игроки проводят переводы через национальные системы «Мир» и белорусскую «Белкарт». Деньги приходят на счет получателя, как и раньше. Это привычный и понятный маршрут для большинства.

Если нужна скорость и не хочется открывать счет, на помощь приходят платежные системы. «Золотая Корона», Unistream или почтовый перевод «Почтой России» позволяют отправить до 100 тысяч рублей за одну операцию.

Получатель может забрать наличные в отделении или на пункте выдачи. Работают и другие сервисы, например PosTransfer, — их много, и все они берут небольшую комиссию за скорость.

Для продвинутых пользователей есть третий путь — криптовалюта. В Белоруссии ее можно свободно покупать и продавать, хотя расплачиваться цифровыми деньгами в магазинах пока нельзя.

Схема простая: человек покупает криптовалюту в России, а его знакомый в Белоруссии продает ее и получает рубли или местные деньги. Способ подходит только тем, кто уже разбирается в биржах и кошельках. Новичкам лучше не рисковать.

Важно помнить о налогах и финансовом мониторинге. Личные переводы между людьми обычно проходят без лишних вопросов. Но если суммы крупные или переводы стали регулярными, банк может запросить подтверждения. К криптовалюте проверки вопросы возникают чаще.

В любом случае перед отправкой стоит уточнить лимиты и комиссии выбранного способа. Курс конвертации тоже может отличаться от официального. Но в целом выбор есть, и каждый может найти удобный вариант для перевода денег в Белоруссию.

