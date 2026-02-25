В Белоруссии разоблачили международную мошенническую сеть колл-центров

В Минске силовики пресекли деятельность сети мошеннических колл-центров, которые действовали в составе международной организованной преступной группы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики. Задержаны лица, причастные к масштабной афере, жертвами которой становились граждане разных стран.

По данным ведомства, злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, якобы предлагающих выгодные инвестиционные проекты. Через электронные анкеты они собирали личные данные граждан, а затем убеждали их переводить деньги на фиктивные счета.

Чтобы войти в доверие, мошенники имитировали успешную торговлю на поддельных платформах и под разными предлогами вынуждали жертв вносить новые суммы. Все похищенные средства перечислялись на подконтрольные счета.

Это не первое крупное задержание киберпреступников в Белоруссии. В прошлом году местные правоохранители ликвидировали организованные мошеннические сообщества, в результате чего в суды поступили уголовные дела против 1766 обвиняемых. Среди задержанных оказались руководители и активные участники колл-центров, скам-сообществ, дроп-сервисов и хакерских группировок.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров призвал ужесточить меры против дистанционных мошенничеств.