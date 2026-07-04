Ученые раскрыли неожиданную опасность популярных заменителей сахара

Исследователи из Университета Тафтса пришли к выводу, что регулярное употребление искусственных подсластителей может быть связано с нарушением обмена веществ, изменениями микробиома кишечника и повышенным риском некоторых заболеваний, пишет planet-today.

Ученые оценили влияние заменителей сахара на организм

Специалисты Университета Тафтса представили результаты масштабного обзора и метаанализа, посвященного влиянию искусственных и низкокалорийных подсластителей на здоровье. Работа, опубликованная в журнале Current Atherosclerosis Reports, объединила данные 21 клинического исследования с участием взрослых людей.

Выявлены изменения обмена веществ

Анализ показал, что у участников, регулярно употреблявших заменители сахара, чаще фиксировались повышенные показатели инсулина натощак и гликированного гемоглобина. По мнению исследователей, такие изменения могут свидетельствовать о снижении чувствительности организма к инсулину, что связано с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа.

Подсластители могут влиять на микробиом

Авторы исследования также обнаружили, что отдельные виды подсластителей способны изменять состав и активность кишечной микрофлоры. По их оценке, подобные нарушения могут отражаться на обменных процессах и потенциально повышать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые призвали к осторожности

Исследователи подчеркнули, что имеющихся данных пока недостаточно для окончательных выводов, поскольку различные подсластители отличаются по химическому составу и могут по-разному воздействовать на организм. В связи с этим специалисты рекомендуют умеренно употреблять заменители сахара, отдавать предпочтение натуральным продуктам и контролировать общее количество сладкого в рационе.