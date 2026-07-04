Рыбак не поверил своим глазам: американец вытащил из реки огромного сома и отпустил его

Житель штата Мичиган выловил сома длиной 116 см и весом 21,8 кг. После короткой борьбы рыбак отпустил трофей обратно в реку и рассчитывает получить почетное звание рыболова, пишет портал Wired2Fish.

В Мичигане рыбак выловил гигантского сома

Американский рыбак Эндрю Карстен поймал на реке Сент-Джозеф в штате Мичиган крупного сома весом 21,8 кг и длиной 116 см. Необычный улов стал возможен во время рыбалки у плотины гидроэлектростанции.

Активность рыбы выросла после открытия плотины

Карстен рыбачил вместе с друзьями 22 мая. Сначала им попадались сомы весом около 4,5 кг, однако после открытия затворов плотины и увеличения потока воды ситуация резко изменилась. По словам рыбака, в этот момент крупные сомы начали активно выходить на кормежку.

Борьба длилась несколько минут

Рыбак использовал в качестве наживки окуня. Практически сразу после заброса последовала мощная поклевка, а вываживание заняло около 5 минут. В результате ему удалось достать из воды сома весом 21,8 кг.

Трофей отпустили обратно в реку

Несмотря на внушительные размеры улова, установленный в штате рекорд побить не удалось. После взвешивания рыбак отпустил сома в естественную среду. Теперь он рассчитывает получить звание «Рыболов-мастер» и намерен в будущем поймать экземпляр тяжелее 22 кг.