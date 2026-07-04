Водителям раскрыли правило: одна ошибка в ливень может оставить водителя без двигателя

Автоэксперт рассказал, почему во время сильного дождя лучше отказаться от поездок, чем опасны глубокие лужи и какие действия помогут избежать дорогостоящего ремонта автомобиля. Об этом пишет "За рулем».

Автоэксперт предупредил водителей об опасностях сильного ливня

Поездки во время сильного дождя могут привести к серьезным поломкам автомобиля и значительным расходам на ремонт. Руководитель сети автопрокатов Дмитрий Матвеев рекомендовал по возможности отказаться от поездок, если синоптики прогнозируют ливни.

Где безопаснее оставить автомобиль

Эксперт посоветовал парковать машину на возвышенных участках вдали от деревьев и линий электропередачи. По его словам, грунтовые площадки во время сильных осадков могут стать опасными, поскольку потоки воды способны сдвинуть автомобиль с места.

Как вести себя на дороге во время дождя

Если непогода застала в пути, специалист рекомендует по возможности переждать ливень. При продолжении движения необходимо существенно снизить скорость и осторожно объезжать лужи, поскольку под водой могут скрываться глубокие ямы, открытые люки и другие препятствия.

Чем опасен гидроудар двигателя

Матвеев отметил, что перед преодолением затопленного участка важно оценить уровень воды. Она не должна подниматься выше воздухозаборника автомобиля. Попадание воды в двигатель может привести к гидроудару, после которого силовой агрегат зачастую приходится полностью менять.

Что делать после подтопления автомобиля

Если вода накрыла значительную часть машины, эксперт советует сразу отключить аккумулятор. После этого необходимо тщательно просушить и очистить все электрические контакты, чтобы избежать их окисления и последующих неисправностей. Также потребуется полная просушка салона и проверка электропроводки, поэтому такие работы лучше доверить специалистам.