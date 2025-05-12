Озерские аграрии начали высадку капустной рассады в полевые условия

В Озерских хозяйствах, входящих в состав агрохолдинга «ОСП агро», стартовала высадка рассады капусты в открытый грунт.

В этом году работы начались на девять дней раньше, чем в предыдущем сезоне – тогда аналогичные мероприятия проводились 14 мая. За один рабочий день аграриям удалось высадить рассаду на площади 7,8 гектаров. В целом, для получения урожая капусты в 2025 году выделено 200 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Учитывая, что капуста – культура, требующая достаточного количества влаги, специалисты-агрономы внимательно следят за погодными условиями и состоянием посевов.

Ключевым фактором, определяющим успех в выращивании капусты, служат современные технологии орошения и мелиорации. Урожайность участков, обеспеченных достаточным количеством воды, существенно выше, чем на необработанных территориях. С целью снижения рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, компания активно инвестирует в совершенствование мелиоративных систем.

Благодаря применению передовых методов орошения, удается обеспечивать высокую урожайность с каждого гектара посевных площадей. В настоящее время агрохолдинг располагает примерно 1800 гектарами земель, оборудованных системами орошения.