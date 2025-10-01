Озерские аграрии собрали 21 тыс. тонн качественных сортов картофеля

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» завершил уборку картофеля с площади 462 гектаров: собрано 21 тыс. тонн картофеля при урожайности 450 центнеров с гектара.

В 2024 году уборку осуществляли на территории, которая была на 12 гектаров меньше. Специалисты сообщили об увеличении объема производства. По сравнению с прошлогодними данными, он вырос на 7 тыс. тонн.

«Такой успех обусловлен как благоприятными погодными условиями (влажной и дождливой погодой), так и профессиональной работой наших специалистов», — пояснили на предприятии.

В 2025 году специалисты высаживали сорта картофеля, которые подходят к механизированной уборке, мойке и очистке. Эксперты обращали внимание и на важность высокого урожая: вкусных и полезных овощей, которые отличаются красивым внешним видом. Для реализации поставленных задач для посева выбрали сорта картофеля «Гала», «Королева Анна», «Мемфис», «Алуэт», «Кармен» и «Фламинго».



Собранный урожай поместили в специализированные хранилища, где оборудована вентиляция. Это позволит обеспечить сохранность картофеля до нового агросезона.



Сбор урожая на полях продолжается. Теперь специалисты собирают кукурузу и пахоти зяби. До начала ноября продлится сбор капусты.



Выращиванием и сбором овощей в России также занимаются следующие агрокомпании: «Специализация», «Масштаб», «Белая Дача», ГК «Талосто» «Агро-Инвест», АПХ «Московский», «Агросила Групп» и многие другие.