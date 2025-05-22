Озерские аграрии засеяли яровыми культурами более 4000 гектаров

Темпы полевых работ превосходят прошлогодние показатели. На данный момент засеяно более 4140 гектаров сельскохозяйственных земель — это на 364 гектара больше, чем в прошлом году на аналогичную дату.

Уже завершен посев яровых зерновых культур (ячменя) на 796 гектарах, однолетних трав — на 730 гектарах, травосмесей — на 33 гектарах, люцерны — на 595 гектарах, кукурузы — на 1440 гектарах. Также посажено 387 гектаров картофеля и 159 гектаров капусты.

«Посевная продолжается. Работы идут штатно, аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами», — отмечают в агрохолдинге.

В общей сложности в посевной кампании 2025 года в городском округе Коломна принимают участие 21 сельскохозяйственное предприятие и 23 фермера. К числу крупнейших хозяйств относятся АО «Сосновка», АО «Емельяновка», АО «Озеры» и государственное предприятие АПК «Непецино». Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий принадлежат фермерам Владимиру Чухареву, Владимиру Золотареву и Ларисе Морозовой.