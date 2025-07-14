Озерские фермеры начали сбор люцерны

В сельскохозяйственном комплексе «ОСП агро», расположенном в Озерах, активно ведутся полевые работы, направленные на подготовку кормов для КРС.

Первый покос многолетних трав успешно завершен, и на ферме «Емельяновка» стартовала уборка люцерны, выращенной в текущем году. На сегодняшний день на территории комплекса накоплено уже 31,2 тысячи тонн зеленой массы. Собранный сенаж укладывается в специально подготовленные силосные траншеи и тщательно герметизируется пленкой.

«По нашим предварительным расчетам, урожайность многолетних трав с первого покоса оказалась выше, чем в прошлом году. В среднем по всему комплексу она составляет 90 центнеров с гектара, а на агрофирме «Сосновка» достигает впечатляющих 101 центнера с гектара. Мы также оптимистично настроены в отношении сбора однолетних трав. Озимые зерновые культуры демонстрируют прекрасное развитие и обещают хороший урожай», - сообщили представители «ОСП агро».

Возможность самостоятельного выращивания сельскохозяйственных культур, необходимых для кормления поголовья скота на протяжении всего года, позволяет аграриям Озер обеспечивать стабильные поставки кормов, гарантируя их высокое качество и контролируя себестоимость.