Падение объема урожая клубники, малины и яблок ожидается в Рязанской области в этом году

В Рязанской области ожидается снижение объема урожая клубники, яблок и малины в этом году из-за возвратившихся заморозков в мае. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в начале месяца температура ночью снижалась до -5 °С.

Отмечается, что самый большой ущерб от морозной погоды зафиксирован в трех районах области, сумма убытков аграриев оценивается в не менее чем в 25 млн рублей.

Добавляется, что ситуацию с садами в регионе исправить нельзя, а озимые культуры пересажены яровыми. Так, рапс, ячмень и пшеница засеяны на площади две тысячи гектаров.