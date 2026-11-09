Нулевая квота: в 8 регионах РФ мигрантам закроют доступ к работе в такси
Нулевая квота: в 8 регионах РФ мигрантам закроют доступ к работе в такси
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников», предполагающий установление нулевой квоты на привлечение мигрантов к работе в сфере пассажирских перевозок и аренды легковых автомобилей с водителем. По данным издания «Ведомости», помимо Свердловской области, полная блокировка доступа иностранцев к работе в такси намечается еще в 7 субъектах РФ: Татарстане, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, а также Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. Отдельное ограничение предусмотрено для Калужской области, где иностранным гражданам планируют запретить работу курьерами.
Согласование документа и причины введения санкций
Документ прошел процедуру согласования и получил одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии в конце октября. Заключительным этапом принятия нормативного акта станет его подписание председателем правительства Михаилом Мишустиным. Разработчики проекта объясняют жесткие меры необходимостью наведения порядка в сфере пассажирских перевозок. В пояснительных материалах приводятся данные МВД о систематических нарушениях ПДД, нелегальной предпринимательской деятельности, уклонении от административных наказаний и статистике аварийности с участием мигрантов. Ограничения не затронут граждан стран-участниц ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а также иностранцев с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).