Нулевая квота: в 8 регионах РФ мигрантам закроют доступ к работе в такси

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников», предполагающий установление нулевой квоты на привлечение мигрантов к работе в сфере пассажирских перевозок и аренды легковых автомобилей с водителем. По данным издания «Ведомости», помимо Свердловской области, полная блокировка доступа иностранцев к работе в такси намечается еще в 7 субъектах РФ: Татарстане, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, а также Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. Отдельное ограничение предусмотрено для Калужской области, где иностранным гражданам планируют запретить работу курьерами.