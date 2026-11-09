В Долгопрудном поставили на кадастр новый корпус в ЖК «Гранель Бригантина»

В Долгопрудном поставили на кадастровый учет новый корпус в ЖК «Гранель Бригантина», теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 838 квартир, там предусмотрены детский сад на 135 мест, поликлиника и подземный гараж. Общая площадь здания — 63,2 тыс. кв. м, детскому саду отведено 2,5 тыс. кв. м во встроенно-пристроенной части.

Комплекс включает в себя 13 жилых домов и четыре детских сада, новый сад будет пятым. Детская поликлиника уже принимает пациентов в одном из сданных домов, для школы № 7 строится новый корпус.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.