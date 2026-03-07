Пакистан оказался на грани топливного голода из-за обострений на Ближнем Востоке

Пакистан переживает энергетический коллапс, который уже назвали самым масштабным в истории страны. Правительство объявило о рекордном повышении цен на бензин и дизель — стоимость литра подскочила сразу на 55 пакистанских рупий (более 15 рублей по текущему курсу). Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Dawn и главу нефтяного ведомства Али Первеза Малика.

Цифры выглядят пугающе даже для видавших виды пакистанских автомобилистов. Дизельное топливо уже на следующей неделе будет продаваться по 335,86 рупии (95,27 руб.) за литр — это на 20% выше прежней цены. Бензин подорожает до 321,17 рупии (91 руб.) за литр, прибавив 17%. Как отмечают NDTV World и Reuters, столь резкого скачка цен национальный топливный рынок еще не видел.

Министр нефти Али Перваз Малик объяснил происходящее форс-мажором геополитического масштаба. По его словам, виной всему эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая создала критическую неопределенность на энергетических рынках. Главная угроза исходит от Ормузского пролива — узкой артерии, через которую проходит львиная доля мировых поставок нефти и от которой Пакистан зависит почти полностью. Малик предупредил, что теперь правительство будет пересматривать цены еженедельно, не давая гражданам расслабиться ни на день.

Ситуация осложняется тем, что запасов в стране осталось в обрез. Еще два дня назад министр финансов Мухаммед Аурангзеб обнародовал мрачную статистику: бензина и дизеля хватит примерно на месяц, сырой нефти — всего на десять дней, а сжиженного газа — на две недели. В таких условиях власти лихорадочно ищут способы сократить потребление.

Среди антикризисных мер, которые сейчас обсуждаются в кабинете министров, — принудительный перевод госслужащих на удаленную работу несколько дней в неделю и даже частичный переход школ и университетов на онлайн-обучение. Обывателям предлагают экономить в прямом смысле каждый литр.

Фоном для этих решений стала практически полная остановка судоходства в Ормузском проливе. После того как 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, количество танкеров, проходящих через пролив, резко упало. Зарубежные агентства, включая Reuters, фиксировали атаки на гражданские суда в этом районе, а к 6 марта Объединенный морской информационный центр констатировал: движение в проливе практически замерло. Пакистан, зажатый между глобальным кризисом и пустеющими хранилищами, оказался на пороге настоящего топливного голода.

Ранее сообщалось, что Китай экстренно заморозил экспорт топлива из-за перебоев с нефтью.