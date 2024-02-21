Патрушев: РФ в сезоне 2023-2024 экспортирует до 70 миллионов тонн зерна

РФ в этом сельхоз году собирается поставить в другие государства до 70 миллионов тонн зерна. Соответствующее заявление сделал глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр заявил главе государства, что ведомство рассчитывает в текущем году достичь не меньших успехах в экспорте, чем в прошлом. По его словам, планируется поставить за границу до 70 миллионов тонн.

Он также напомнил, что выручка в прошлом году составила почти $44 миллиарда, что на полтора миллиарда больше, чем в году до этого. Патрушев отметил, что за последние 23 года выручка государства с зернового экспорта увеличилась в 30 раз.

Поставки зерна на экспорт в прошлом сельхоз году составили 60 миллионов тонн, из них 47 пришлось на пшеницу.