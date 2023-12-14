Пекарня в Рузе производит пряники по рецептам 16 века
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Рузе инициативная группа пекарей нашла рецепт ржаного пряника 16 века и теперь производит продукцию в соответствии со старинной технологией. Об этом рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.
Пряник пекут из натуральных ингредиентов. Основные из них — гречишный мед, цельнозерновая ржаная мука, горчичное масло, изюм, специи. Изготовленный по старинному рецепту пряник может храниться при комнатной температуре около двух месяцев.
В общей сложности хлебная мастерская производит около трех тысяч ржаных пряников и более 180 тысяч буханок хлеба в год.
«Мы заметили тенденцию, как многие производители все чаще обращаются к истории. Они предлагают потребителю попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам, состоящую из натуральных и простых ингредиентов», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.