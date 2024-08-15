Пельмени и шашлыки будут производить в Сергиевом Посаде

Производственный комплекс по производству замороженных полуфабрикатов откроется в Сергиевом Посаде, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует компания ООО «СНГ-Дистрибуция» на территории села Сватково. Предприятие будет выпускать пельмени, шашлыки, замороженные фрукты и ягоды. В запуск производства будет инвестировано 50 миллионов рублей.

Ожидается, что к 2027 году мощность производства составит 99 тонн готовой продукции ежегодно. К 2028 году объемы производства увеличатся до 168 тонн в год.

С запуском предприятия в городском округе появится тридцать новых рабочих мест.