Пенсии будут расти в четыре раза чаще? Депутат Миронов бросил вызов системе

В рамках пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС, где обсуждалась динамика доходов населения, парламентарий заявил о необходимости перехода от ежегодной корректировки, ориентированной на показатели инфляции прошлого года, к ежеквартальному пересчету. Основой для нового расчета должна стать актуальная инфляция, рассчитанная по итогам каждого истекшего квартала.

"Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично", - сказал Миронов.

По мнению парламентария, такой подход позволит нивелировать дисбаланс между реальным ростом стоимости жизни и компенсирующими мерами, сделав систему социального обеспечения более справедливой и оперативной.

