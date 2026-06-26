Появились шокирующие подробности ДТП, в котором погибла МотоТаня

Два года назад в Турции произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Среди погибших была известная блогерша и путешественница Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня. Она разбилась вместе с двумя спутниками на турецкой трассе.

Как пишет интернет-издание 4esnok.by со ссылкой на телеграм-канал Baza, официальное расследование так и не дало исчерпывающих ответов на все вопросы, оставив множество белых пятен. Одной из главных загадок оставалась судьба экшн-камеры Insta360 X4, которая считалась утерянной на месте аварии.

Фото: [ соцсети ]

Однако неожиданный поворот случился спустя почти год. Камера, которую считали безвозвратно потерянной, неожиданно нашлась в Москве. По данным источника, сигнал был зафиксирован через IPv6-адрес столичного провайдера.

Подписчик МотоТани решил провести собственное расследование. Он обнаружил, что синхронизация камеры с телефоном Татьяны прошла через месяц после ДТП. Технически это невозможно на таком расстоянии — устройство должно было быть перемещено в Россию.

Ранее следствие допускало, что камера была найдена на месте аварии и передана одному из участников аварии. Но в феврале 2026 года прокуратура Москвы направила дело на дополнительное расследование.

Теперь возникает главный вопрос: кто сейчас владеет этой камерой и почему ее включили спустя столько времени? Если устройство сохранило последние минуты перед аварией, включая звук мотора и переговоры, его содержимое может стать ключом к разгадке трагедии.

Ранее стало известно о гибели звезды команды КВН «Раисы» Соелма Гармаева.