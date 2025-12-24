Пенсии в России вырастут на 7,6%: для кого прибавка окажется самой ощутимой?

Согласно официальному заявлению, сделанному в Госдуме, с первого дня 2026 года в России произойдет увеличение страховых пенсий как для граждан, оставивших трудовую деятельность, так и для продолжающих работу пенсионеров.

Общий индекс повышения составит 7,6%. Данную информацию распространило информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя парламентского комитета по вопросам труда, соцполитики и взаимодействия с ветеранскими организациями Ярослава Нилова.

По словам депутата, вырастет как стоимость пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента), так и размер фиксированной выплаты.

В цифровом выражении это означает, что цена одного пенсионного коэффициента (балла) поднимется с действующих 145 рублей 69 копеек до 156 рублей 76 копеек. Одновременно с этим базовая (фиксированная) часть пенсионной выплаты возрастет до 9,6 тысячи рублей, в то время как в текущем 2025 году ее размер составляет приблизительно 8,9 тысячи рублей.

Ярослав Нилов также обратил внимание на то, что право на увеличенную фиксированную выплату, подлежащую индексации, имеют определенные льготные категории. В их числе — пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также граждане, чей стаж работы в сельскохозяйственной сфере составляет три десятилетия и более.

Ранее сообщалось о том, что депутат Миронов предложил выплатить каждому пенсионеру почти по 470 тыс. рублей.