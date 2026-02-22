«Пенсия должна быть 40% от заработка». В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС выступил с инициативой о пересмотре пенсионных выплат в стране. По мнению политика, индексацию необходимо проводить не раз в год, а ежеквартально.

Парламентарий выразил уверенность, что существующая система устарела: при ежегодной корректировке пенсий ориентируются на показатели инфляции за прошлый год, которые уже не соответствуют текущей экономической реальности. Как следствие, рост цен и тарифов обгоняет прибавку к пенсиям.

В своем выступлении Миронов также затронул тему международных обязательств России. Он напомнил, что наша страна является участницей конвенции Международной организации труда, согласно которой пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка гражданина. Депутат привел неутешительную статистику: сегодня этот показатель едва дотягивает до 24%.

«Мы ратифицировали, надо выполнять», — подчеркнул он.

