Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с инициативой предоставить бабушкам и дедушкам, которые тратят пенсию на развитие внуков, право на налоговый вычет. В беседе с « Абзацем » он объяснил, что старшее поколение зачастую берет на себя серьезные расходы, оплачивая кружки, секции, учебники, одежду и репетиторов, и такая мера стала бы эффективным инструментом поддержки семей.

По замыслу Иванова, пенсионеры, не являющиеся родителями ребенка, но фактически несущие затраты на его содержание, смогут возвращать 13% от суммы, потраченной на обучение, лечение, кружки и секции для внуков. Он выразил уверенность, что это не только материально поддержит пожилых людей, но и простимулирует их к активному участию в воспитании, а также укрепит связь поколений. Общественник сослался на Священное Писание, напомнив, что венец стариков — сыновья сыновей, и забота о внуках является не просто радостью, а богоугодным делом, достойным поощрения.

Предполагаемый лимит возврата, по его словам, может составить до ₽50 тысяч в год на каждого внука. При этом Иванов подчеркнул, что льгота не должна распространяться на тех, кто уже получает вычет как родитель на того же ребенка, чтобы исключить двойной учет.