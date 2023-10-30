Пентагон начал закупать морепродукты у Японии, чтобы компенсировать потери союзника

Таким образом Вашингтон решил поддержать своего дальневосточного союзника, который терпит убытки из-за отказа Китая покупать японские морепродукты после сброса воды с АЭС «Фукусима».

Правда, закупка первой партии имеет, скорее, символическое значение. Пентагон закупил около тонны морских гребешков, что не может сравниться с объемом экспорта в Китай. В прошлом году японские моряки поставили в Поднебесную более 100 тысяч тонн гребешков.

Посол США в Японии Рам Эмануэль пообещал, что со временем закупки будут увеличиваться, предложил американскому правительству подумать, как еще можно компенсировать потери Японии.