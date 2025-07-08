Бастрыкин: Каждое 20-е преступление в России — дело рук мигрантов

За первые пять месяцев 2025 года мигранты совершили на 57% больше особо тяжких преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Следственный комитет России обнародовал тревожную статистику: с января по май 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, что на 10% больше, чем годом ранее. Особую обеспокоенность вызывает рост на 57% числа особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами.

Согласно данным СКР, за отчетный период преступления совершили 12,5 тыс. иностранцев. Количество изнасилований с их участием увеличилось на 22%. Удельный вес мигрантской преступности в общероссийской статистике вырос с 4,3% до 5% — теперь каждое 20-е преступление в стране совершается приезжими. Такие цифры были озвучены на оперативном совещании под руководством Александра Бастрыкина.

Ранее глава СК потребовал возбуждения дела против судьи.