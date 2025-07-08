Креативный Сабантуй пройдет в парках Раздолье и Малевича в Одинцово. Посетителей ждет насыщенная программа с лекциями, мастер-классами, спортивными состязаниями роботов, иммерсивными шоу, концертами и тонной чак-чака.

Мероприятие направлено на поддержку семейных ценностей и сохранение культурного наследия через общение, творчество и инновации.

В парках обустроят 10 тематических зон. Это Главная сцена, Семейный и Образовательный кварталы, Квартал искусства, Фудкорт и Этно-ярмарка, Чайная поляна, Зона самопознания, Спортивный квартал и Зона Корэш. Все зоны свяжет масштабный Мегаквест. Каждого, кто сможет пройти пройти его, ждет приз от партнеров фестиваля.

Также будет открыт IT-парк, где можно будет принять участие в активностях с использованием передовых технологий. Так, гостей ждут бои корэш между роботами в национальной одежде, гонки дронов, задания в мета-вселенной.

Кроме того, в рамках праздника будет обустроена настоящая этническая юрта, в которой будет представлен быт тюркских народов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе в течение лета.