Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала Йельский университет* нежелательной организацией на территории России. Об этом надзорное ведомство сообщило на официальном сайте.

Отмечается, что учебное заведение Yale University вело образовательно-интервенционную деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности РФ, блокаду России на международном уровне, а также деятельность по подрыву экономических основ и дестабилизации социально-политической ситуации внутри государства.

Особое внимание в Генпрокуратуре уделили работе в рамках Школы международных отношений при Йельском университете, которая занимается подготовкой студентов к «глобальному лидерству».

По мнению представителей надзорного ведомства, учебный процесс там осуществляется фактически с целью обучения оппозиционных лидеров иностранных государств.

Также, отметили в ГП, среди российских выпускников программ университета есть руководители и активисты, связанные с организациями, выступающими против правительства РФ. В пример надзорное ведомство привело Фонд борьбы с коррупцией** (ФБК). Используя полученные знания, деятели-выпускники способствуют эскалации протестных настроений внутри России.

«В сети „Интернет“ распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных, способных существенно ограничить экономический потенциал России», — говорится в публикации.

Кроме того, прокуратура утверждает, что Йельский университет активно занимается правовым обоснованием изъятия российских активов в западных странах с целью финансирования ВСУ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ ликвидировал по иску Министерств юстиции партию «Гражданская инициатива».

*признана нежелательной на территории России.

**экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.