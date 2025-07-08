Генпрокуратура признала деятельность Йельского университета нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательным в России Йельский университет
Фото: [flickr.com]
Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала Йельский университет* нежелательной организацией на территории России. Об этом надзорное ведомство сообщило на официальном сайте.
Отмечается, что учебное заведение Yale University вело образовательно-интервенционную деятельность, направленную на нарушение территориальной целостности РФ, блокаду России на международном уровне, а также деятельность по подрыву экономических основ и дестабилизации социально-политической ситуации внутри государства.
Особое внимание в Генпрокуратуре уделили работе в рамках Школы международных отношений при Йельском университете, которая занимается подготовкой студентов к «глобальному лидерству».
По мнению представителей надзорного ведомства, учебный процесс там осуществляется фактически с целью обучения оппозиционных лидеров иностранных государств.
Также, отметили в ГП, среди российских выпускников программ университета есть руководители и активисты, связанные с организациями, выступающими против правительства РФ. В пример надзорное ведомство привело Фонд борьбы с коррупцией** (ФБК). Используя полученные знания, деятели-выпускники способствуют эскалации протестных настроений внутри России.
«В сети „Интернет“ распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных, способных существенно ограничить экономический потенциал России», — говорится в публикации.
Кроме того, прокуратура утверждает, что Йельский университет активно занимается правовым обоснованием изъятия российских активов в западных странах с целью финансирования ВСУ.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ ликвидировал по иску Министерств юстиции партию «Гражданская инициатива».
*признана нежелательной на территории России.
**экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.