Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии

Беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии на границе с Латвией. Позже 24-летняя девушка скончалась в белорусской больнице из-за многочисленных травм. Об этом в телеграм-канале сообщил Следственный комитет республики.

По информации ведомства, гражданка африканской страны стала жертвой жестокого нападения со стороны латвийских пограничников.

Избитую иностранку в ночь на 2 июля нашел житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района Витебской области. Девушку срочно госпитализировали. В больнице она рассказала следователю, что пограничники Латвии разбили ее телефон и силой развернули в сторону Белоруссии.

Спустя некоторое время гражданка Эфиопии скончалась. Следственные органы республики начали проверку для установления точной причины смерти и обстоятельств случившегося.

Ранее издание Yle сообщило, что на российско-финской границе задержали гражданина Финляндии за незаконное пересечение сухопутной границы с РФ.