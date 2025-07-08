Лукашенко сравнил белорусское и российское козье молоко

Александр Лукашенко раскритиковал белорусское козье молоко за сильный запах, вспомнив, что Владимир Путин угощал его в России продуктом без специфического аромата. Об этом сообщил РБК.

Во время посещения животноводческого хозяйства президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил неожиданную проверку местному козьему молоку. Прервав презентацию сотрудницы, он сразу поинтересовался, есть ли у продукции характерный запах. Услышав утвердительный ответ, Лукашенко выразил сомнение — по его словам, козье молоко, которым его угощал российский президент Владимир Путин, ничем не пахло и напоминало коровье.

После дегустации белорусского молока Лукашенко вновь подчеркнул, что никакого неприятного аромата не почувствовал, хотя изначально был настроен скептически.

Качество козьего молока действительно может сильно различаться в зависимости от породы животных, кормов и технологии обработки. Однако в данном случае гастрономическая оценка неожиданно приобрела политический подтекст — сравнение с российским продуктом прозвучало как невольный комплимент в адрес соседей.

Ранее Лукашенко получил поздравление от Путина по случаю Дня независимости Белоруссии.