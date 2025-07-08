Украинский военнослужащий Валерий Зеленский — однофамилец президента Украины скончался через месяц после возвращения из российского плена. Смерть называют загадочной и произошедшей по неустановленной причине, пишет сайт aif.ru.

Мужчина провел в плену более трех лет — с самого начала специальной военной операции, а освободился в ходе обмена в конце 2023 года. Валерий Зеленский был мобилизован в 54 года и служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая понесла тяжелые потери под Артемовском (Бахмутом). По словам его дочери, после возвращения домой у отца остановилось сердце. Медики подтвердили естественные причины смерти, хотя некоторые пропагандистские СМИ Украины пытались связать это с условиями содержания в плену.

Военный эксперт Владислав Шурыгин для АиФ отмечает, что подобные случаи среди возрастных украинских военнослужащих стали обычным явлением. В данной трагедии внимание привлекла лишь фамилия.

«Таких случаев, когда умирают бывшие возрастные солдаты ВСУ, на Украине предостаточно. И их угробил сам Владимир Зеленский, который определил призывной возраст до 60 лет. Там существуют так называемые дедовские роты, в которых служат очень пожилые мужчины. И отправляют их не в обозники, в тыловые части, а на линию боевого соприкосновения. Там тоже нередки случаи санитарных потерь, зачастую от проблем с сердцем», — высказался эксперт.

Сам военнопленный никогда не жаловался на условия содержания в России, как и многие другие освобожденные украинские военные.

Ранее сообщалось, что наемников из Южной Кореи обнаружили в составе украинского батальона.