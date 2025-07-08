Нападение на греческий сухогруз: россиянин тяжело ранен

Россиянин получил тяжелое ранение при атаке на греческий сухогруз Eternity C в Красном море — ему ампутировали конечность. Инцидент произошел вблизи Йемена, по данным от европейских военных. Об этом сообщает телеканал EPT.

Греческий сухогруз Eternity C подвергся нападению в Красном море, в результате чего пострадали два члена экипажа. Один из них — гражданин России — получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации конечности.

Точные обстоятельства атаки пока не раскрываются, но инцидент произошел в районе, где ранее фиксировались нападения на торговые суда. Красное море остается зоной повышенного риска из-за активности вооруженных группировок.

Пострадавший россиянин был доставлен на берег для оказания медицинской помощи. Состояние второго раненого пока не уточняется. Власти Греции и международные организации пока не комментируют происшествие.

Ранее военный эксперт пояснил, почему море должно быть мирным.