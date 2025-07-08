Обучение студентов в «Школе фермера» завершилось в Подмосковье. Выпускниками 11-го потока стали 40 человек, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Школа открыта на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. Студенты изучали технологии современного растениеводства и животноводства.

Помимо теоретической части студентов ждала практическая — разработка бизнес-плана для создания или расширения деятельности. В числе наиболее интересных проектов — «Медоносный конвейер». Он подразумевает открытие пасеки и создание сада, в котором поэтапно будут цвести растения-медоносы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в Сергиевом Посаде уникальной экосистемы для развития молочного производства.