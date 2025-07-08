Осмотр реки Петрицы и прилегающей к ней территории провели в Подольске
В Подольске проверили состояние реки Петрицы
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В Подольске проверили состояние реки Петрицы и прилегающей к ней территории. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
В Подмосковье до этого завершились работы по очистке Мурановского пруда, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Осмотр Петрицы провели сотрудники отдела экологии комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Подольска. Поводом стали обращения жителей.
Специалисты выехали на место и оценили состояние водоема. На момент осмотра факты, которые были указаны в обращениях, выявлены не были.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.