Осмотр реки Петрицы и прилегающей к ней территории провели в Подольске

В Подольске проверили состояние реки Петрицы и прилегающей к ней территории. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В Подмосковье до этого завершились работы по очистке Мурановского пруда, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Осмотр Петрицы провели сотрудники отдела экологии комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Подольска. Поводом стали обращения жителей.

Специалисты выехали на место и оценили состояние водоема. На момент осмотра факты, которые были указаны в обращениях, выявлены не были.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.