Ливень надвигается на Подмосковье: под ударом стихии окажутся пять округов

В ближайшие часы 8 июля северо-западные районы Подмосковья окажутся во власти сильного, но кратковременного ливня. По данным главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, под ударом окажутся минимум пять округов. Его прогноз опубликовал сайт aif.ru.

Основные осадки, по прогнозу эксперта, затронут Волоколамск, Клин и Дмитров, приблизятся к Зеленограду и Красногорску, но саму Москву минуют. Ожидается, что ливень продлится не более 2-3 часов, после чего грозовые фронты сместятся в сторону Ярославской области. Столичные жители могут не беспокоиться о серьезных осадках 8 июля — по прогнозам, дождевые тучи обойдут мегаполис стороной.

Однако 9 июля в Москве возможны локальные кратковременные дожди, а 13-го числа синоптики прогнозируют более устойчивую дождливую погоду. В то же время пик летней жары придется на 10 июля.

Эксперты рекомендуют жителям северо-западных районов Подмосковья быть готовыми к резкому ухудшению погодных условий. Водителям стоит учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах и скользкое покрытие после ливня.

Ранее сообщалось, что в середине недели Москва приблизится к климату астраханских и калмыцких пустынь.