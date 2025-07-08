Подростка задержали за голый флешмоб в городе

В Ленинске-Кузнецком 17-летний местный житель устроил перфоманс в стиле «ню», демонстрируя горожанам свое тело без одежды и стеснения. Инцидент быстро привлек внимание полиции, сообщает VSE42.Ru .

Спонтанная голая прогулка быстро стала вирусной в соцсетях, собрав как возмущенные, так и восторженные комментарии. Полицейские, не оценившие художественную ценность происходящего, оперативно прервали импровизированное шоу одного актера.

На допросе сибиряк не смог внятно объяснить свой творческий порыв. Отвечать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка придется матери. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Также за хулиганство предусмотрен штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что полуголая девушка пыталась сбежать от мужчины в Кузбассе.