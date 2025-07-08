Президент Чехии допустил восстановление отношений с Москвой

Президент Чехии Петр Павел заявил, что бесконечная война с Россией невыгодна никому, и допустил возможность восстановления сотрудничества после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил РБК.

Чешский лидер Петр Павел впервые открыто заговорил о перспективах диалога с Россией после окончания конфликта на Украине. По его словам, бесконечное противостояние приведет лишь к новым жертвам и экономическим потерям для всех сторон, а потому Европе стоит задуматься о будущем взаимодействии с Москвой.

Павел подчеркнул, что компромисс с Россией — сложная тема, но реалии требуют поиска путей для восстановления сотрудничества в сфере безопасности и бизнеса. Правда, речь идет только о сценарии, когда конфликт завершится мирным соглашением.

Заявление Павла прозвучало на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу стратегии отношений с Москвой. В то время как одни страны выступают за полную изоляцию России, другие, включая Чехию, начинают допускать возможность будущего диалога.

Ранее Глава Европейской комиссии обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине.