В Подмосковье пассажирам общественного транспорта раздадут воду

Подмосковные перевозчики общественного транспорта организовали раздачу питьевой воды на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях на период жаркой погоды. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры АО «Мострансавто» уже получили 1 тыс. бутылок с водой, в общей сложности в компании планируют раздать 6 тыс. бутылок. Акция будет проходить до тех пор, пока в регионе не спадет экстремальная жара.

«Бутилированную воду предлагают в часы пик. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не мешать пассажирам входить и выходить из автобусов», — уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.